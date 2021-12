Maiori: contagi tra gli studenti, tre classi in DAD. Tre classi dell’Istituto “Roberto Rossellini” di Maiori, in Costiera Amalfitana, sono state messe in DAD in seguito alla conferma di tre contagi tra gli studenti.

Il Dirigente Scolastico, Annamaria Ferrigno, ha dunque immediatamente disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli studenti di tre classi. Queste saranno sottoposte ad un periodo di sorveglianza con testing dall’ultimo contatto e l’esecuzione di due tamponi.

Al sindaco di Maiori, Antonio Capone, l’ASL di Salerno ha comunicato che «gli alunni(contatti) potranno essere riammessi a scuola dopo risultato del test a TO negativo ed in assenza di sintomatologia compatibile per infezione da Covid-19».