Maiori: cominciati i lavori ad Erchie dopo la frana, strada ancora chiusa. Alle ore 19.30 circa di ieri, giovedì 9 dicembre 2021, la Protezione Civile ha reso noto che la S.S. 163 era stata interrotta a causa di una frana, probabilmente avvenuta in seguito alle intense piogge che in questi giorni stanno colpendo la Costiera Amalfitana, dopo Maiori, in zona Erchie.

Oggi, sono già iniziati i lavori nella frazione di Erchie, con la strada che continua ad essere chiusa.

La nostra Costiera Amalfitana, dunque, si trova di nuovo ad essere spezzata a metà. Da Amalfi a Cetara la strada rimane ufficialmente chiusa.