Maiori, casi Covid in aumento. Uno ricoverato all’Ospedale Costa d’Amalfi , l’opposizione chiede di sospendere eventi di Natale come ha fatto Vietri sul Mare, per il numero dei contagi di coronavirus Covid – 19 sul territorio, l’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi natalizi in programma.

Salvatore Della Pace e Marco Cestaro di Idea Comune attaccano in questo senso il sindaco Antonio Capone

«Caro Sindaco, cari consiglieri della maggioranza, voi conoscete la reale situazione sanitaria del territorio. Forse sarebbe il caso che l’amministrazione sospenda tutte le manifestazioni natalizie come fatto, ad esempio, dal comune di Vietri? Ci auguriamo che in questo caso prevalga il buon senso»

In questo momento ci sono una ventina di contagiati da focolai della popolazione scolastica, ma potrebbero essere in aumento, proprio oggi nella Vigilia di Natale un ricoverato all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello