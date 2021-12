Ma di cosa parliamo:Buon Natale 2021 a tutti e soprattutto a chi mi conosce da tempo.

A chi non mi conosce…e a chi mi ha chiesto l’amicizia Facebook …che non posso dare per raggiunti limiti dell’applicazione.

Un pensiero alle persone mai dimenticate che hanno lasciato la vita terrena.

Alle persone sole e che soffrono dedico a loro una preghiera sperando che sia un Natale di ricostruzione dell’anima.

Un Buon Natale a chi cerca strade diverse…

Un Buon Natale agli amici più cari e ai miei colleghi locali e nazionali. Giornalisti del territorio e chi ama il giornalismo di strada e di lotta.

A chi dona tanto e non chiede nulla in cambio…!!!

Un augurio speciale agli amici e ai due grandi tifosi del Napoli che supportano il mio lavoro: