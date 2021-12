Lutto ad Amalfi, non ce l’ha fatta Antonio Anastasio . Ricoverato lo scorso mercoledì per un’intossicazione dovuta all’abuso di farmaci. E’ morto in mattinata all’ospedale di Eboli dov’era giunto in eliambulanza in condizioni precarie. Condoglianze per la la moglie Cettina, i figli Serena e Marco, il genero, la nuora e tutti i familiari dalla redazione di Positanonews

Domani sabato 13 novembre, i funerali alle 15.30.