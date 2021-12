Lungo week end calcistico per il Sant’Agnello. Sabato scorso è stata la volta della prima squadra, impegnata a Maiori con il Costa d’Amalfi e terminata con un pareggio di 1-1. A seguire l’U16 che ha vinto con l’Agerola per 4-3. Il giorno seguente, al Comunale dei Pini, è toccato all’U17, che ha subito una sonora sconfitta per 4-0 dalla Memory Caracciolo. Un buon pareggio imvece per 1-1 dell’U14 contro il Volla per poi concludere la giornata con un’importantissima vittoria contro l’Associazione Terzo Tempo dell’U18, che blinda il primo posto in classifica. Oggi, a chiusura degli impegni calcistici, l’U19 ha battuto il Giugliano a Torre Annunziata con il risultato di 3-1, mentre stasera i piccoli si sono divertiti a disputare il derby con la promotion!