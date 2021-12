Luca Gargiulo, di origini sorrentine, vince la Sorrento-Positano. Alle sette di questa mattina di domenica, 5 dicembre 2021, ha preso il via la maratona “Sorrento-Positano”, seguita da Positanonews con Lucio Esposito e Sara Ciocio.

Oltre 1.500 il totale iscritti su entrambe le distanze, 26 le nazioni rappresentate oltre all’Italia e tanti personaggi che hanno fatto ancora più grande un evento che è entrato nel cuore dei runners grazie alla organizzazione impeccabile dell’evento e alla location, uno dei posti più incantevoli del mondo.

Ad aver vinto la gara è stato Luca Gargiulo, di origini sorrentine. “I miei nonni sono originari di Sorrento – ha detto nell’intervista realizzata da Lucio Esposito -. Poi si sono trasferiti a Roma, quindi io vivo in provincia di Roma, ma qui ho i parenti da parte di mio padre, quindi sono affezionato a questo posto”.

Insomma, queste strade “Le ho fatte parecchie volte, però in macchina o con la bici non è come correre”.