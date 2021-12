Lone di Amalfi in lutto per la salita al cielo di Angelina Cavaliere, vedova Mercadante

Lone di Amalfi piange la scomparsa di Angelina Cavaliere, vedova Mercadante. A darne il triste annuncio i figli Rino, Mimma, Maria, Lucia, Gerarda e Franco, i generi e le nuore, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Commosso il messaggio di cordoglio degli amati nipoti Anna, Mariangela, Antonio, Umberto, Michele, Daniele, Rita, Giovanni, Piera, Michele, Raffaele, Francesca, Alessia, Angelica, Matteo e Stefano: “Ciao Nonna Angelina, sei stata per noi esempio di forza e coraggio, mai dimenticheremo i tuoi insegnamenti di vita. Sei da oggi il nostro angelo e ci guiderai per sempre nelle nostre scelte e nel nostro cammino. Guidaci sempre. Grazie per essere stata Mamma e Nonna”.

La salma, proveniente dall’Ospedale di Salerno, giungerà nella Chiesa di Maria SS. Bambina in Lone di Amalfi venerdì 3 dicembre alle ore 15.30 per la celebrazione del rito funebre.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.