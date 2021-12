Lone di Amalfi, dopo una vita vissuta all’ insegna del bene per la famiglia e al lavoro, in Salerno è mancato all’ affetto dei suoi cari Giuseppe Criscuolo fu Pasquale. Ne danno il triste annuncio la moglie Ida, le figlie Lella e Anna, l’ adorata nipotina Michelle, il fratello, le sorelle, i genero, i cognati e le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. Il rito esequiale avrà luogo Martedì 22 c.m. alle ore 10:30 nella Chiesa della Natività Maria SS. ma in Lone di Amalfi .