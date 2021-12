Lo spettacolo del doppio arcobaleno ad Amalfi

Amalfi. La giornata di oggi è stata caratterizzata da una pioggia intensa e quasi incessante e dalle temperature tipicamente invernali. Ma, tra uno scroscio di pioggia e l’altro, in molti hanno avuto la fortuna di assistere allo spettacolo di un doppio arcobaleno che ha unito il mare alla città in una specie di abbraccio. I colori nitidi risaltavano ancora di più sullo sfondo del cielo plumbeo. Un arco di luce e colore che si tuffa nel mare. L’arcobaleno resta sempre uno degli eventi naturali che maggiormente affascina e cattura lo sguardo, da sempre simbolo di rinascita e fortuna. Quando poi si manifesta con un doppio arco diventa subito pura magia.

Ringraziamo Luigi Ercolino per il bellissimo video nel quale ha immortalato questo momento.