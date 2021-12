L’ironia dei napoletani: anche i pastori si vaccinano a San Gregorio Armeno. L’ironia dei napoletani non ha confini: è riconosciuta nel mondo e non si ferma davanti a nulla. Nemmeno nel periodo storico che stiamo attraversando.

Anche in periodo di pandemia, infatti, i maestri napoletani di San Gregorio Armeno, la patria dei pastori, stanno realizzando delle vere e proprie opere d’arte. E, proprio cavalcando l’onda del momento, i maestri napoletani hanno realizzato, per ironizzare, il punto vaccinale per i pastori.

A rendere nota questa curiosità è la bottega Maddaloni via social network. “Nuovo centro vaccinale presso, Maddaloni Artigiani Napoletani in via San Gregorio Armeno, 30“.

Nelle foto pubblicate su Instagram possiamo vedere due i pastori: uno che raffigura un medico intento a somministrare la dose, l’altro a riceverla. La cura nei dettagli è evidente e così si può notare un green pass e i nomi dei vaccini che in questi mesi sono stati somministrati agli italiani (Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson).

Un vero e proprio centro vaccinale che sarà ironicamente fruito dai pastori che, prima di rendere omaggio al Bambino Gesù dovranno esibire il Green Pass. E proprio restando in tema di Green Pass che nelle scorse settimane alcuni Babbo Natale in vendita a Napoli avevano un eloquente cartello: “Solo 10 euro, Babbo Natale con Green Pass“.