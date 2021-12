Liguria, Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento in zona gialla da lunedì 20

Da lunedì 20 dicembre Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Trento e Veneto passeranno in zona gialla. E’ questo l’indirizzo espresso dalla Cabina di regia che è stato poi recepito dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il passaggio di colore è determinato dal superamento di tutti i parametri previsti riguardo a incidenza, ricoveri e terapie intensive. Rispetto alla zona bianca, la nuova colorazione, che durerà almeno 15 giorni, prevede un cambiamento per quanto riguarda l’uso delle mascherine: nella zona gialla devono sempre essere portate con sé e indossate a protezione delle vie respiratorie sia nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private che in tutti i luoghi all’aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. A Natale evitare aggregazioni Data la situazione epidemiologica e la predominanza della variante Delta che comunque è molto trasmissibile – oltre all’iniziale circolazione della variante Omicron che sta correndo in alcuni Paesi europei – “E’ bene in vista delle vacanze natalizie – Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico- cercare di evitare grandi aggregazioni, mantenere comportamenti ispirati alla prudenza ed effettuare la dose di richiamo di vaccino”. Brusaferro: “Negli ultimi 7 giorni l’incidenza è salita nettamente” “La curva continua a crescere e questa settimana l’incidenza per 100mila abitanti è salita nettamente: raggiunti i 241 casi”. Nel Nord-Est circolazione più elevata Le curve – così Brusaferro – sono in crescita in tutte le regioni, e nel Nord Est registriamo la circolazione del virus più elevata, che si sta diffondendo lungo la costiera adriatica ed anche in Val d’Aosta e Liguria”. Occupazione ospedali appena sotto soglia critica Per quanto riguarda i posti di occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive siamo rispettivamente al 12,1% ed al 9,6%, a livello Nazionale: “Di poco al di sotto della soglia critica – così Silvio Rezza, del Cts – però superata in ben sette Regioni italiane”. L’Rt scende lievemente “L’Rt è sceso da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici – conclude Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità – si mantiene costante un pò sotto l’1,1”. Un lieve calo che però finchè resta sopra l’1 porta ad un aumento dei nuovi casi: “Ed è un trend che dobbiamo invertire”. Fonte (Rainews)