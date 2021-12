Lettore Green Pass Automatico da muro e a colonna a Piano di Sorrento da De Gregorio System

Lettore Green Pass Automatico da muro e a colonna da De Gregorio System a Piano di Sorrento. Qui trovi tutte le soluzioni per gli uffici, dalle stampanti ai computer, e l’assistenza e professionalità consolidata negli anni. Un vero e proprio punto di riferimento per la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina .

Di che si tratta

Terminale per la scannerizzazione codici qr, disponibile a piantana o con staffa per il fissaggio a muro.

Per negozi, aziende, uffici, stazioni, fiere, hotel, ristoranti , residence e qualsiasi altro ambiente in cui si voglia un maggiore controllo e prevenzione.

Grazie al lettore qr code di Green Pass puoi gestire l’entrata delle persone all’interno del tuo locale o azienda autonomamente e controllare da remoto la validità dei green pass.

Il montante in alluminio anodizzato permette alla struttura di essere leggera e allo stesso tempo resistente. Con il terminale in PVC completo di display da 4 pollici è possibile verificare la validità del green pass e visionare i dati della persona. Il software sviluppato in Italia consente di accedere alla schermata del lettore anche da remoto grazie all’applicazione VNC Viewer, installabile sia da computer che da telefono.

Perché scegliere il Lettore Green Pass Automatico?

Usare il dispositivo per la lettura del QR code è davvero facile: all’interno trovi l’App VerificaC19 già installata e subito funzionante. Una telecamera scansiona il qr code presente sulla certificazione verde. Sullo schermo del terminale viene confermata la validità o meno del green pass.

La possibilità di scegliere tra il supporto a parete o da terra ti permette di posizionare il lettore green pass nel punto migliore per la gestione degli accessi.

E’ importante mantenere aggiornata l’applicazione almeno una volta al giorno: sulla parte inferiore del montante è presente una porta LAN per connettere il dispositivo alla rete.