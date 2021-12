Lettere da Piano di Sorrento – Che fine vogliamo far fare a Villa Fondi?

Piano di Sorrento. Ne abbiamo già discusso in passato. Da sempre la Villa ha solleticato gli appetiti speculativi di numerosi privati, ruotanti nel modo affaristico alberghiero della ristorazione e di altri generi affini.

Abbiamo corso il serio pericolo che fosse trasformata nell’ennesimo albergo/ristorante sorrentino, in special modo durante l’Amministrazione al Comune di Piano della Giunta Ruggiero, allorché l’intero compendio, compreso il parco, raggiunse il massimo degrado, sia arboreo che dei locali. Ci fu una lunga chiusura, fu vietato l’accesso pubblico, per dichiarata pericolosità per l’incolumità delle persone. Nelle more il Comune voleva privatizzarla e non vorremmo rileggere una pagina da dimenticare. Fortunatamente, una volta tanto, l’opinione pubblica impedì, dopo vari incontri, tavole rotonde e tabulati di riflessione, il ricorso ala trattativa privata predisposta dall’Amministrazione comunale del tempo. Abbiamo già elogiato il Sindaco uscente, Dr. Vincenzo Iaccarino, con la sua Giunta, dopo quella di Ruggiero, per aver restituito alla Villa il suo vero profilo, oserei dire fisiologico, ecologico e culturale, anche con la riapertura del Museo Vallet e dei suoi reperti archeologici, inseriti nel nostro bagaglio storico ambientale. Quindi una restituzione del parco ai cittadini per una boccata di ossigeno, lontano dallo smog quotidiano. Senza contare la riapertura di quei salotti letterari, di arte, di musica concertistica, scultura, pittura, poesia, narrativa e di ogni altra forma estetico-culturale. Tutto questo di fronte ad un paesaggio da sogno sorrentino. L’aver poi utilizzato i maggiori ambienti per la campagna vaccinale, senza nulla togliere alle manifestazioni esterne culturali sopradette, è stato un altro dono alla cittadinanza carottese e limitrofa, che ha potuto beneficiare di un servizio sanitario efficiente, facilmente raggiungibile, evitando, soprattutto agli anziani, a dover, usando una terminologia calcistica, giocare “in trasferta”, con intuibili disagi. Ma la convenzione fra Comuni ed Asl per la campagna vaccinale presso Villa Fondi, a quanto sappiamo, sta per scadere e da notizie trapelate, la nuova Amministrazione non intenderebbe rinnovarla nonostante la pandemia sia ancora pericolosamente in vita ed i locali di Villa Fondi dovrebbero assicurare disponibilità sino alla fine della pandemia stessa. Si perderebbe così una comodità civicamente acquisita.

Ci auguriamo che la nuova Amministrazione rifletta bene sulla decisione da prendere e non prenda un’altra strada, soltanto per apparire, come suol dirsi, “scopa nuova”.

Dobbiamo tornare a preoccuparci per il destino della Villa?

Avv. Augusto Maresca