Le Mani del Quartiere: la tradizionale mostra presepiale torna a Torre del Greco

Torre del Greco – In concomitanza delle feste natalizie e del nuovo anno, torna l’evento “Le Mani del Quartiere”, esposizione di arte presepiale che animerà come ogni anno lo storico quartiere torrese di Piazza Luigi Palomba. «Dopo lo stop causato dalla pandemia del Natale 2020 – afferma il coordinatore Antonio Sorrentino – abbiamo voluto dare quest’anno, in occasione della sua quarta edizione, una veste del tutto nuova all’appuntamento torrese, dislocandolo tra varie chiese del territorio.»

Si parte dunque con la Chiesa di Santa Maria del Carmine, dove saranno esposti ben trenta presepi realizzati dagli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo torrese Don Bosco – D’Assisi, appartenenti all’indirizzo artistico coordinato dall’insegnante ed artista Vittorio Farese, che afferma: «Sono particolarmente soddisfatto che tutti gli alunni hanno lavorato autonomamente alla tematica di quest’anno incentrata sulla musica di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, facendo sì che le loro mani laboriose rappresentino ‘le mani del quartiere’.»

Sempre a Santa Maria del Carmine, sarà esposto il presepe realizzato dai bambini della catechesi “I Follower di Gesù” ed i presepi artistici realizzati dai maestri Enrico Cigliano e Antonio Sorrentino, quest’ultimo realizzato in collaborazione con gli alunni dell’Infanzia della Don Bosco – D’Assisi, appartenenti alle sezioni 2A, 2B e 2C.

Nella Chiesa della Santissima Annunziata, sita in Largo dell’Annunciazione di Torre del Greco, saranno invece esposti due presepi dei maestri Salvatore Langella ed Antonio Sorrentino, mentre nella Chiesa di San Giuseppe alle Paludi sarà esposto solo uno realizzato dal maestro Salvatore Langella. In più, quest’anno, con i presepi di Giuseppe Tesoriere, Salvatore Di Lecce e Antonio Sorrentino, gli organizzatori parteciperanno alla XXVIII Mostra Presepiale “Anch’io Presepio” che si svolgerà presso Villa Bruno di San Giorgio a Cremano e che terminerà il prossimo 6 Gennaio 2022. Un appuntamento dunque da non perdere assolutamente per chi ama la tradizione del Presepe.

Ivan Guidone