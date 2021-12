Le frane sull’amalfitana: normale amministrazione, dicembre “il mese delle frane” e non solo di Natale Chissà perchè ogni inverno bisogna fare la conta degli smottamenti, delle frane piccole o grandi, della caduta di massi o pietra. E a farne le spese è comunque e sempre la sede stradale della 163, amalfitana, unica arteria di collegamento da Salerno a Positano, attraverso una serie di centri.

Ma a farne le spese sono soprattutto i residenti, quelli che devono quotidianamente spostarsi per portarsi al lavoro o quelli che, comunque aperti per portare a casa un, anche se piccolo, incasso, vedono le loro attiuvità commerciali e turistiche sempre più penalizzate.

Non è certo edificante per un operatore commercial-turistico, al fine di rendere un servizio sempre efficiente, dover informare la propria clientela a m odificare itin erario per arrivare in costa, ad affrontare il Chiunzi di sera e con il cattivo tempo o di percorrere l’amalfitana dall’entrata di Sorrento e sobbarcarsi una ricca serie di curve (fortunati se non incon trano per la strada sm ottamernti vari) o di affrontare l’Agerola.

Ora verrà messo in atto il solito intervento tampone nell’attesa delle prossime bombe d’acqua e dei conseguenti smottamenti.

Ma è mai possibile che n on si riesce ad approntare un serio progetto, con tecnici all’avanguardia

i Vigili del Fuoco,la Protezione Civile ne hanno di bravi) e mettere in atto un intervento risolutore e definitivo che possa rendere più sopportabile il vivere e il lavorare in questas tanto decantata costa amalfitana; è tanto difficile assicurare un lavoro convincente a tanti operatori? Come il mese di maggio è definito il ” mese mariano” così dicembre sarà considerato “il mese delle frane”