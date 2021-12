Lavori di manutenzione lungo la SS145 Sorrentina: interdette al transito per una notte le gallerie di Varano e Privati

CAMPANIA, ANAS: PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE IN CAPO A SOCIETA’ TELEFONICHE, INTERDETTE AL TRANSITO PER UNA NOTTE LE GALLERIE ‘VARANO’ E ‘PRIVATI’ SULLA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· tra le 22.00 di venerdì 10 e le 6.00 di sabato 11 dicembre, chiusa la tratta tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino Lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, nella notte compresa tra le 22.00 di venerdì 10 e le ore 6.00 di sabato 11 dicembre, verranno eseguite attività di manutenzione sugli impianti situati in corrispondenza delle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’, in provincia di Napoli. Nel dettaglio, per l’esecuzione di questi interventi di manutenzione in capo a Società Telefoniche, si rende necessaria l’interdizione al transito nella tratta compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare – Villa Cimmino (km 9,750), compresa l’interdizione dello svincolo di Gragnano al km 7,200. Durante le chiusure, la circolazione verrà deviata su viabilità locale e lungo la ex SS145 “Sorrentina” e la ex SS366 “Agerolina”, con deviazione in corrispondenza degli svincoli di Castellamare Ospedale per la direzione Sorrento oppure di Castellammare – Villa Cimmino per la direzione Napoli.