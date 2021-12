Laurea da 110 e Lode per Ilaria Rispoli di Praiano

Praiano , Costiera amalfitana – Auguri alla neo Dottoressa Ilaria Rispoli che ieri ha conseguito la Laurea Magistrale in International Management presso l’Università di Modena con un brillante 110 e Lode. Una soddisfazione immensa anche per i suoi genitori, orgogliosi del percorso affrontato e sempre presenti per supportare ogni decisione.

Congratulazioni ad Ilaria da tutta la Redazione di Positanonews per questo importante traguardo raggiunto, che questo possa essere solo il primo di tanti futuri successi e soddisfazioni. Ad Maiora Semper!