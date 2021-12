Sant’Agnello – Congratulazioni al neo Dottore Enrico Gargiulo per aver conseguito la Laurea in Scienze Matematiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con un magistrale 110 e lode.

Auguri ad Enrico e a tutta la Famiglia per questo importante traguardo da tutta la Redazione di Positanonews e Ad Maiora semper!