“La Zeppola ha il sapore del ricordo” , ecco i commenti della giuria con i nostri chef e pasticcieri gourmet

Positano ( Salerno ) Una Festa della Zeppola in versione limitata per colpa di questa Pandemia, ma non si è fermata neanche quest’anno, voluta dall’amministrazione di Giuseppe Guida con la presentazione di Giuseppe Rispoli, fra mille difficoltà e problemi tecnici, interessante è stato sentire la giuria . Per noi positanesi la zeppola è come la Madeleine per Proust e infatti così emerge dalla serata. “La Zeppola ha il sapore del ricordo” a dirlo sentita da Mariapia Pagano, figlia del leggendario “Zorro”, al quale la città verticale ha dedicato l’inziativa, presenze prestigiose e qualificate gli chef e pasticcieri noti a Positanonews fra cui lo chef di Villa Gabrisa Emilio Desiderio “C’è solo da imparare, ci sono zeppole buonissime. Faccio i miei complimenti a tutte le cuoche positanesi” . Il parroco Don Raffaele Celentano “Non dico che non c’è Natale se non c’è la zeppola perchè sono prete, ma queste rappresentano la tradizione culinaria ed enogastronomica che lo rappresenta” . Sull’onda dei ricordi l’affermato pasticciere Giosuè Castellano del bar Buca di Bacco “A Positano la zeppola è un must, io ho imparato qui a fare la zeppola ( è stato allievo del grande maestro Collina, ndr ), è giusto che si porti avanti questa tradizione.. mio zio le faceva con le sporte di lauro, io sentivo questo odore che dava l’atmosfera del Natale” Maurizio De Lucia presidente del San Vito Positano “Complimenti a tutti, il San Vito come da tradizione è vicino a questa iniziativa” Il pastry chef della Zagara un nuovo brillante acquisto nel panorama gastronomico nostrane è stato pure entusiasta “Per me è stata una esperienza nuova, sono state tantissime”

Noi la Festa della Zeppola la vogliamo ricordare così