La storia di Positano dalle origini al presente: la monografia di Talamo raccontata al comune

Presentazione del libro del Canonico Errico Talamo “Monografia della città di Positano”. E’ questo il titolo di uno degli eventi ricchissima kermesse che sta interessando Positano con i suoi cittadini e turisti natalizi. Oggi, lunedì 13 dicembre, alle ore 11 è iniziata la presentazione del libro di Errico Talamo nella Sala Andrea Milano, al comune di Positano. Il libro ripercorre la storia della città verticale dalle sue origini sino al presente. La monografia di Positano è l’unica opera che resta del canonico Talamo: una testimonianza d’Amore più forte del Tempo e dell’Oblio.

Talamo nacque proprio a Positano nel lontano 1816. Il padre Alessandro gestiva un avviato commercio di stoffe tra le nostre zone, la Sicilia e l’Inghilterra, come la maggior parte dei positanesi dell’epoca. Studiò a Patti (Messina) dove il padre si era trasferito per lavoro e completò infine i suoi studi nel Seminario di Palermo, ove fu ordinato sacerdote. Ritornò a Positano da sacerdote e svolse quì la sua missione sacerdotale. Fu parroco con il titolo di Vicario Foraneo. Proposto per la nomina di Vescovo, non accettò per non abbandonare il suo paese, cui era particolarmente legato, e le sorelle nubili. Dedicò gli ultimi anni della sua vita alla composizione della “Monografia della Città di Positano”. Scrisse altre opere che, purtroppo, sono andate perdute. Morì a Positano il 9 gennaio 1907. Queste sono le poche e frammentarie notizie che è stato possibile mettere insieme sulla vita dell’Autore della presente opera. Di certo Errico Talamo era uno studioso di teologia ed un grande umanista, come testimonia la biblioteca che ha lasciato. La maggior parte di detti libri sono stati donati alla Chiesa Madre di Positano ove sono custoditi. Fu sepolto nella Cappella del Cimitero di Positano, nella parte riservata ai sacerdoti e le sue spoglie ora riposano in un ossario comune.