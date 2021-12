La Star del Met a Ravello, Santo Stefano con Lisette Oropesa

Ravello (SA) ll Concerto di Santo Stefano che si terrà domenica 26 dicembre, ore 18.30 presso l’Auditorium Oscar Niemeyer vedrà il debutto a Ravello di Lisette Oropesa, acclamato soprano americano di New Orleans, che ha raccolto consensi sui palcoscenici dei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan al Covent Garden, dall’Opera di Parigi a quella di Vienna, reduce dal successo al Teatro alla Scala dove, dopo aver cantato nello spettacolo di inaugurazione della stagione 2020-21 e dove si appresta a tornare per i Capuleti e Montecchi, ha interpretato Theodora, la protagonista dell’oratorio di Georg Friedrich Händel. Il soprano di origini cubane, durante il lockdown, quando la vita e la carriera di tanti giovani musicisti si era fermata, si è proposta sui social come insegnante lirico raggiungendo la cifra record di oltre 7000 allievi in tutto tutto il mondo. La star del Met, abbreviazione che usano i newyorkesi per il Metropolitan Opera sarà accompagnata, nell’ottica di collaborazione della Fondazione con le migliori espressioni musicali della Regione, dalla Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Fabrizio Maria Carminati. Programma raffinato e popolare quello scelto, in scaletta, infatti, alcune delle arie più famose di Rossini e Puccini, Gounod, Verdi e Meyerbeer.

a cura di Luigi De Rosa

Per l’acquisto dei biglietti: da giovedì 25 novembre (ore 10) su www.ravellofestival.com e su http://www.etes.it. Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

La biglietteria sarà inoltre attiva, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, l’11, 19 e 26 dicembre a partire da due ore prima l’inizio dello spettacolo.È obbligatorio esibire il Green Pass o certificazione equipollente all’ingresso.

Lisette Oropesa, dalla Lousiana a Ravello, la star del Met

Fabrizio Maria Carminati, Direzione d’orchestra