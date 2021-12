La Scalinatella di Capri, i Vip dell’albergo nel Calendario Pirelli

The Cal

The Cal 2022, contenuto in custodia di un LP in vinile, si chiama On the Road ed è firmato dal musicista Bryan Adams che nell’albergo caprese dei Morgano ha realizzato alcuni scatti. «Unicità, eleganza ed esclusività hanno contribuito a farci preferire da Pirelli come location simbolo non solo di Capri, ma anche di un concetto di ospitalità senza eguali perché rivolta al cliente» dice il proprietario ricordando che «già nel 2008 l’albergo è stato The best Hotel of the world secondo Condé Nast Traveller, e l’anno successivo Top Five best hotel of the world».