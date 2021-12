La Pizza nel Google doodle di oggi

Il Doodle interattivo di oggi celebra uno dei piatti più famosi al mondo: la pizza! In questo giorno del 2007, l’arte culinaria del “Pizzaiuolo” napoletano è stata iscritta dall’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Questo puzzle game della pizza presenta alcuni dei condimenti per pizza più amati da tutto il mondo e ti sfida a tagliare in base al tipo di pizza ordinata. Ma tieni d’occhio i condimenti richiesti e il numero di fette: più accurato è l’ordine, più stelle guadagni!

In penisola sorrentina, probabilmente, il luogo più gettonato per la pizza è Vico Equense con “Pizza a Vico”, un percorso tracciato dai vicani per mostrare bellezze e bontà del proprio paese. E’ l’evento che vuole valorizzare la gastronomia del territorio con la collaborazione di protagonisti delle attività gastronomiche locali, ma è anche un invito a chi, in quei giorni, potrà ammirare le bellezze del luogo. La Pizza è forse il piatto più amato al mondo e la scelta di dedicare una finestra speciale nel browser delle ricerche nasce proprio dal fatto che il 6 dicembre del 2017 l’arte culinaria del “Pizzaiuolo” napoletano è stata iscritta dall’Unesco nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Per l’Unesco, “il know how culinario legato alla produzione della pizza, comprendente gesti, canzoni, espressioni visive, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, di esibirsi e condividere, è un indiscutibile patrimonio culturale”, recitava la decisione finale.

Sebbene la focaccia con condimenti sia stata consumata per secoli nelle antiche civiltà dall’Egitto a Roma, la città italiana del sud-ovest di Napoli è ampiamente accreditata come il luogo di nascita della pizza conosciuta oggi (impasto a strati con pomodori e formaggio) alla fine del 1700. È qui che inizia la storia della pizza: quella che viene sfornata insieme a secoli di migrazioni globali, sviluppo economico ed evoluzione tecnologica. Oggi si stima che ogni anno a livello internazionale vengano consumati circa cinque miliardi di pizze (350 fette al secondo solo negli Stati Uniti). Non importa come la tagli, la pizza è qui per restare!