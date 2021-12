Cetara, Costiera amalfitana ( Salerno ) Dopo questi difficili anni di pandemia, durante i quali abbiamo dovuto sospendere le tradizioni del nostro paese, quest’anno ritorniamo a festeggiare l’Immacolata Concezione con fede e devozione. A Cetara in Costiera amalfitana era prevista l’esibizione dei “SYMPHONIA” di Minori e della “Pastorale” eseguita dalla banda “Città Di Minori” per le vie del paese , ma a causa del maltempo non è stata possibile la sfilata. Non sono venuti meno invece i suggestivi zampognari che con la loro musica accompagnano sempre i giorni primi di Natale la Costa d’ Amalfi