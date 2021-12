La Juniores del Sorrento ha chiuso il girone di andata in testa rimanendo imbattuta. Giulio Russo commenta così la vittoria di Lavello, un prezioso 2-3 prima della sosta: “Siamo al primo posto grazie anche a questa vittoria molto sudata; siamo entrati bene in campo e trovato il doppio vantaggio ma poi abbiamo un pò abbassato la guardia. I ragazzi però hanno lottato fino alla fine e si sono meritati questi tre punti”. Soddisfazione anche personale per il difensore Eolo Ferro, autore del gol del momentaneo 1-3: “Abbiamo disputato una buona gara, specie nella prima frazione. Felice per la mia rete ma più di ogni altra cosa per la vittoria!”.