La grande novità, torna la scuola di teatro a Positano

Positano. Abbiamo incontrato Giulia Talamo che ha curato l’organizzazione degli eventi a Positano ed anche la rassegna “Vicoli in arte”: «Un ringraziamento all’amministrazione comunale ed al sindaco Giuseppe Guida che ha dato fiducia a me e ad Ario Avecone con la rassegna “Vicoli in Arte”. Siamo partiti l’anno scorso ottenendo un grande risultato e siamo stati confermati anche quest’anno per rinnovare la rassegna con la regia teatrale curata da Ario Avecone, la regia artistica curata da me ed Antonio Speranza che seguirà la parte teatrale”.

E Speranza aggiunge: «Il lavoro di Giulia e di Ario è importante per dare continuità ad un percorso che si è voluto cominciare lo scorso anno e che con il concerto di Capodanno 2022 prosegue il suo percorso anche per il nuovo anno fino alla prossima estate».

E sul punto Ario Avecone aggiunge: «La prossima estate sarà ricchissima di eventi di altissimo livello. La grande novità è il ritorno di una scuola di teatro a Positano».

Insomma, avremo sicuramente un calendario estivo ricco di arte e di appuntamenti per la felicità dei residenti e dei tanti turisti che sceglieranno la nostra città per trascorrere le vacanze.