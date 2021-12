La Folgore Massa perde con il Falù Ottaviano, le parole di coach Esposito

Nell’ultima giornata di campionato la Folgore Massa ha rimediato una brutta sconfitta contro il Falù Ottaviano, che l’ha battuta in casa per 3-0. Grande amarezza per i biancoverdi che, però, hanno l’obbligo di pensare al prossimo appuntamento con il Modica, mentre coach Esposito si è sentito in dovere di scusarsi con i tifosi arrivati ad Agerola a sostenere la squadra: “A nome di tutta la squadra, voglio chiedere scusa per la prestazione di domenica scorsa, a tutti i nostri tifosi che hanno sfidato pioggia e freddo per non far mancare il loro supporto neanche nella lontana Agerola. Ho detto ai ragazzi di cancellare tutto e ripartire: Modica è un’ottima squadra, che tra le mura amiche sa far valere il fattore campo. Non partiamo favoriti, per cui dovremo avere il braccio sciolto e molta pazienza contro una squadra ben organizzata, che difende tanto costringendoti a giocare lunghi scambi”.