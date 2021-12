La filatura del fiordilatte di Agerola incanta gli sceicchi a Expo di Dubai. Le eccellenze gastronomiche di Agerola e dei Monti Lattari, della Costa d’Amalfi e della Penisola Sorrentina hanno incantato Expo e sedotto operatori e addetti ai lavori di Expo a Dubai. Ma non solo: perché i prodotti della filiera agerolese sono andati di scena anche al Sial Middle East, una delle principali fiere agroalimentari al mondo che si è svolta ad Abu Dhabi. Nel corso di questi prestigiosi appuntamenti il vicesindaco di Agerola Luca Mascolo è stato ambasciatore delle risorse e delle eccellenze dei territori con particolare attenzione alle bontà di un paniere ricco, gustoso e variegato come quello agerolese. Testimonial d’eccezione l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo che ad Abu Dhabi ha visitato lo stand allestito dal Flag “Approdo di Ulisse” in collaborazione con il Gal “Terra protetta” e il Daq “Costa d’Amalfi Penisola Sorrentina” partecipando alla filatura del Fior di latte dì Agerola ad opera di Nicola Florio, titolare dell’azienda “Florì” e Matteo Ruocco responsabile dell’omonima azienda casearia e consigliere comunale di Agerola con delega all’Agricoltura, senza farsi poi sfuggire l’occasione di degustare uno dei formaggi più noti e pregiati della Campania, il Provolone del Monaco dei Monti Lattari.

Fonte Il Mattino