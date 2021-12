La festa dell’albero alla scuola di Amalfi, quando venivano a piedi per studiare da Agerola a Positano

Minori, Costiera amalfitana . Cosa ricorderanno gli alunni di oggi del calore amichevole della frequenza della scuola Media ? Un tempo ad Amalfi, capofila dei Comuni della costa omonima, arrivavano alunni da tutti i centri del territorio, Agerola compresa: venivano da Positano a Tramonti, a Scala, a Furorre, chi a piedi, chi con i pochi pullman , chi con ogni mezzo di fortuna, carretti compresi.

Era un gran festa quotidiana di adolescenti al mattino a piazza Municipio ad Amalfi, alias Campolillo oppure al porto nel fabbricato attualmente occupato dall’albergo La Bussola dove c’era il ginnasio-liceo classico Matteo Camera, oltre a qualche sezione della Media.

Ogni anno, a cura della presidenza, veniva organizzata la Festa dell’albero, a turno tra la Media ed il Liceo. L’alberello inizialmente veniva messo a dimora in una delle aiuole del palazzo del Municipio o alla Pineta al porto. Era, naturalmente una mattinata festosa e, spesso, in concomitanza, si organizzava la Passeggiata scolastica, cui partecipavano an cora una volta tutti gli alunni accompagnati dagli insegnanti del posto, permettendo, così, a quelli residenti fuori costa di rientrare un pò in anticipo in famiglia. Per la strada, ovviamente , si perdevano diversi che deviavano.

E anche tutto ciò è passato in secondo ordine se non totalmente annullato.