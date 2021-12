La denuncia di Jolanda De Rienzo: “Mi hanno diffamata in diretta tv”. Tutta la verità

La giornalista Jolanda De Rienzo, sul suo profilo Instagram, ha denunciato un atto di diffamazione contro la sua persona durante una puntata di Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti in onda su LA7.

Con un lungo video su Instagram, unito ad una lunga “denuncia” scritta nella descrizione, Jolanda De Rienzo ha voluto svelare la sua verità su quanto accaduto a Non è l’Arena.

“Ci mancava anche questa: UNA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA che lede la mia immagine, definendomi come non sono. Finita in un calderone solo per una gonna corta e definita “complemento d’arredo” in uno studio televisivo insieme ad altre signorine della Tv.

Ho atteso il sostegno delle colleghe e dei colleghi, ho atteso risposte, chiarimenti… Anche da parte di chi era in studio. Nulla! La redazione di Non è L’Arena ha chiesto il mio numero di telefono via social.

Ho pensato che fosse quantomeno per scusarsi al più presto. Nulla!

Fa male… Fa male tanto… Ancora di più FA MALE QUESTO SILENZIO ASSORDANTE al quale rispondo con la sincerità e la verità di chi ha la coscienza pulita e non teme nulla! Se poi volete vedere lo spezzone di puntata di Non È L’Arena di cui parlo e che contesto, il video è sulla loro pagina Instagram. Io scelgo di non condividerlo. Sono gli ultimi 15 minuti di trasmissione. Grazie mille a voi, il mio sostegno, la mia forza”.