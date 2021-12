La Costiera Amalfitana piange Pasquale Palumbo: il nostro ricordo. Non soltanto Ravello, ma l’intera Costiera Amalfitana piange la prematura scomparsa di Pasquale Palumbo. Anche noi di Positanonews siamo sconvolti dalla notizia della morte di colui che è stato per tanti anni maestro della Corale del Duomo di Ravello.

Lo ricordiamo come una persona straordinaria, una grande anima. Un uomo con una sensibilità straordinaria, che portava avanti concerti per la sua città, facendo un lavoro incredibile. Si spendeva anima e corpo per le sue passioni , in primis la musica, con i Concerti di Ravello , e aveva una sensibilità ambientalista unica al mondo.

Persone come lui sono uniche al mondo. L’intera Costa d’Amalfi perde oggi una persona straordinaria.

Vogliamo ricordarlo anche con questo articolo, che pubblicammo all’epoca della tragedia ad Atrani.