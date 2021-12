La Costiera Amalfitana ostaggio delle frane: è allarme

Il maltempo mette in ginocchio la Costiera Amalfitana. Dopo la frana che si è verificata nella serata di giovedì lungo la statale 163 nei pressi di Erchie, altri due cedimenti si sono registrati rispettivamente a Conca dei Marini e Ravello. Il primo è avvenuto sempre lungo la statale Amalfitana, nella serata di venerdì, dove un masso si è staccato dal costone roccioso adagiandosi sul lato monte della strada in direzione di Positano, in un tratto di strada rientrante nel territorio di Conca dei Marini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri, i volontari dell’associazione “Resilienza Costa d’Amalfi” nonché il personale dell’Anas.

Dopo aver verificato lo stato e l’entità del danno causato dallo smottamento, è stato istituito il senso unico alternato. Il restringimento della carreggiata ha, inevitabilmente, provocato problemi alla circolazione con gravi rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. A poche ore di distanza un altro smottamento si è verificato in località Marmorata, frazione di Ravello. Sul luogo del crollo è intervenuto il personale della polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sul posto si è recato anche il sindaco della Città della Musica Paolo Vuilleumier , per avere un quadro reale della situazione. Purtroppo gli ultimi avvenimenti mettono ancora una volta di più in evidenza il pericolo che incombe sulla Costiera e la fragilità della Divina.