La città di Vico Equense nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli”

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto: «Inizia il percorso del CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli” e Vico c’è. Un grande risultato politico oltre che un meritato riconoscimento per la città. Vico Equense, infatti, è tra i 19 Comuni della zona sud di Napoli inclusi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Un percorso atteso da anni che oggi ci permetterà con l’applicazione del “metodo PNRR”, di costruire opportunità concrete che ci consentiranno di arrivare in tempi rapidi ad un programma articolato e completo per la riqualificazione urbana e lo sviluppo turistico del territorio e delle sue eccellenze.

La grande opportunità rappresentata dal CIS che ci apre anche a collaborazioni sinergiche con tutti gli attori istituzionali coinvolti rappresenta un’opportunità unica che sapremo sfruttare al meglio».