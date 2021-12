“LA CANZONE DE LO CAPODANNO” DE IL GRUPPO RECUPERO E SVILUPPO TRADIZIONI POPOLARI DI META

Il Gruppo recupero e sviluppo tradizioni popolari, presieduto dall’Avv Mariano Russo, non potendo, come consuetudine, portare in giro per le strade di Meta, il canto di Capodanno, ha ben pensato di scrivere e stampare il testo e offrirlo alle famiglie, per far si che venga intonato, anche senza strumenti, o con musica rudimentale, nell’intimo della casa nel giorno di Capodanno. La canzone è lunghetta e scritta in napoletano, ma con pazienza si può raggiungere lo scopo augurale. Il gruppo recupero ha un passato attivissimo, in questo periodo si esprimeva con la Cantata dei Pastori e il corteo di musici e cantatanti per Capodanno.