L’8 dicembre appuntamento con l’Harmoniae&Contrasti Quartet a Positano

Positano (SA) Domani, 8 dicembre, all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta, a partire dalle ore 19:00 l’Harmoniae & Contrasti Quartet darà vita ad un attesissimo concerto di musiche natalizie, secondo appuntamento nella Chiesa Madre del corposo programma che l’Amministrazione di Positano in questo dicembre 2021 offrirà a concittadini e visitatori. “In…Canto di Natale”, questo il titolo dato al progetto musicale dalla docente Marianna Meroni, che è caratterizzato da un programma ben articolato e suggestivo che prevede l’interpretazione di brani come Candlelight Carol di J.Rutter, per poi proporre White Christmas di I.Berlin, quindi Night of Silence di M.Haugen. Non poteva mancare Giorno di Festa di A. Montepaone, così come un omaggio al prete rosso con “Largo-Inverno da Le 4 stagioni” di Antonio Vivaldi. Infine il quartetto si cimenterà in Vom Himmel hoch di J.S.Bach, Let It Snow di S.Cahn, The Christmas Song di M.Tormé e B.Wells per finire con il mitico Carol of the bells di P.Wi/housky. A Positano non è Natale senza un concerto organizzato dall’Associazione Nuova Positalta, che rappresenta da anni il trade union tra le antiche tradizioni musicali e quelle moderne, poi divenute contemporanee grazie alla tenacia della docente Marianna Meroni, che ha saputo raccogliere l’eredità di Positalta, dando nuova linfa vitale a quest’associazione storica, proponendo un modello che unisce senso di appartenenza e inclusività grazie al progetto culturale INARTE DONNA, che ormai da anni valorizza la figura della donna nell’arte musicale come Artista, come Compositrice, come Musicista. A dare corpo e sostanza al quartetto oltre alla clavicembalista Marianna Meroni, ci sono Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino) e Dόra Szabό (violoncello). Ognuna con la propria formazione in ambito classico e con le proprie esperienze. Musiciste che hanno contribuito a dare professionalità all’interpretazione musicale con originalità ed eleganza. Si sono esibite in varie località della costiera Amalfitana, penisola Sorrentina e nel settore wedding, riscuotendo sempre notevole successo di pubblico e di critica. Un quartetto rosa che da tempo alla magia delle note aggiunge il fascino dell’eleganza femminile, respiro internazionale perché composto per metà da artiste straniere e la passione di chi la musica la eletta a sua professione.

a cura di Luigi De Rosa

Programma “In…Canto di Natale”

Link utili : http://comune.positano.sa.it