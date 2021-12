L ex sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino “In Pensiola Sorrentina si stanno superando i 100 contagiati, bisogna convocare il COC”

L’escalation di contagi covid-19 anche nel nostro Comune, dove sembra che abbiamo oltre 100 positività, è assolutamente preoccupante e richiede un’iniziativa forte da parte del Sindaco, a cominciare dalla convocazione del COC che in queste circostanze è un atto obbligato. Le farmacie sono prese d’assalto dai cittadini per sottoporsi ai tamponi e gli assembramenti esterni ed interni per sottoporsi al test rischiano solo di far aumentare i contagi. C’è bisogno di razionalizzare il tutto e di impartire direttive precise se vogliamo scongiurare l’ulteriore diffusione del virus. Se si continua a sottovalutare il problema rischiamo che la situazione ci sfugge di mano. Come opposizione abbiamo dato da tempo disponibilità al Sindaco a collaborare per gestire questa fase delicata: non abbiamo avuto risposta, ma siamo pronti a fare, come sempre, la nostra parte al servizio del Paese.