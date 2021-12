L’ addio alla professoressa Simona Lamberti, il cordoglio del ‘Lucantonio Porzio’ : “Piangiamo una docente speciale, amata da tutti”

Ha destato grande emozione e sgomento la tragica scomparsa della giovane professoressa Simona Lamberti in un incidente stradale a Vico Equense . La professoressa , originaria di Cava de’ Tirreni, insegnava in Costiera amalfitana . Sulla pagina facebook il cordoglio dell’Istituto Comprensivo ‘Lucantonio Porzio’ di Positano e Praiano, dove insegnava :

La vogliamo ricordare con una citazione dal suo profilo social :”L’arte del silenzio”

Ho imparato ad aspettare in silenzio,gioire in silenzio, incassare colpi in silenzio.L’ho imparato sbagliando e facendo il contrario.Chiedevo presenza senza aspettarla,esultando prematuramente per apparenti vittorie risultate poi sconfitte, arrabbiandomi e gridando poi la mia ragione a cuori e orecchie che non meritano neanche il mio silenzio,figuriamoci le urla.Nessuno impara all’alba di un nuovo giorno non facendo una buona dose di errori e non incontrando un buon numero di persone immeritevoli,ma dopo esserti chiesto un milione di volte se proprio a te che doveva capitare,scoprirai che sono proprio queste circostanze che ti impareranno a dosare dimostrazioni,parole e silenzi.