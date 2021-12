Insieme per il Territorio a Napoli, per la beneficenza c’è anche Positano oltre al meglio della Campania . In primis la collega Teresa Lucianelli, positanese adottiva, in estate la troviamo sempre a Fornillo , alla splendida Marinella di Gianni Cappiello e Isaura, e scambiamo due chiacchiere con una giornalista e seria appassionata dell’enogastronomia oltre che della cultura, capace di aggregare tantissime persone, Paola Fiorentino dalla perla della Costiera amalfitana , bravissima, di cui parliamo sotto, ma anche gli amici di Positanonews come Iannelli Pulcinella e Giuseppe Gambi , molto noti fra la Costa di Sorrento e di Amalfi . . Qualità e buon gusto protagonisti dell’evento legato alla mission charity “Natale per tutti”, edizione invernale 2021 di “InsiemeperilTerritorio”, rassegna solidale itinerante enogastronomica, culturale, artistica e scientifica, con la sua squadra d’eccellenza di chef, produttori, artisti, rappresentanti dei settori informazione, cultura e benessere, fondate dalla giornalista professionista Teresa Lucianelli. La professionista firma anche questa iniziativa che prevede incontri, dibatti, mostre, concerti, degustazioni, con raccolta di generi di prima necessità (abiti, giocattoli e provviste) fino al 6 gennaio, al Santuario dell’Immacolata a Chiaja, in via Fratelli Magnoni 20, Napoli, che ha ospitato l’evento benefico (info: 3356631944 – 349 5781448).

Obiettivo: sostenere i ‘bambini dimenticati’ e gli ‘ultimi’ nelle imminenti festività.

Foto 2 di 2



Le “Antiche Botteghe del Gusto di Santa Maria in Portico”, gruppo voluto dallo chef Antonio Arfé della Gastronomia Antica Tradizione 1870, coordinatore, unitamente all’executive della posillipina Villa Diamante, Luigi Barone, della riuscita serata che si è articolata in più momenti.

Nel partecipato l’incontro/dibattito “La tavola del Natale: tradizione, salute e gusto”, sono intervenuti Rosalia Ciorciaro, nutrizionista e idrologa alimentare; Antonio Vitale, ortopedico; Franco Sorvillo, storico della pasta di Gragnano, insieme ai produttori dell’agro-alimentare e, tra gli chef di eccellenza impegnati nell’evento, i noti Antonio Arfè, Luigi Barone, Angelo e Lino Ranieri, con la campionessa mondiale di pizza fritta Carmela Iorio.

Testimonianze di Valeria Vaiano, attrice, regista e produttrice; Gennaro De Crescenzo, cantante; Angelo Iannelli, Pulcinella contemporaneo che ha commosso i presenti nella sua performance dedicata ai “bambini della pandemia”.

Poi, l’applaudito omaggio alla Musica classica napoletana, del maestro Francesco Cocco e la visita all’antico Santuario, con le sue significative testimonianze artistiche, storiche, archeologiche e religiose, guidata dal responsabile Roberto Cantagallo e annunciata dal prof. Pasquale Severino.

A cura di Paola Fiorentino la collettiva d’arte con le sue miniature di Napoli e della Costa d’Amalfi; i lavori della stilista Giuseppina Hèlene Passerotti, tra le fondatrici della Moda Positano; i dipinti e le foto d’autore di Antonio Vitale, anche apprezzato maestro di musica, che ha accompagnato alle tastiere, e con la sua voce, il cantante Gennaro De Crescenzo, protagonista di una serie di canzoni, in una riuscitissima quanto autentica improvvisazione, siglando una nuova amicizia artistica. Interventi della flautista Sandra Milena Guida. In chiusura, il saluto canoro del tenore pop Giuseppe Gambi.

Graditissime quanto squisite, le degustazioni nel cenone pre-natalizio, con bis e tris, tutte di alta qualità, preparate dagli chef della Squadra solidale di eccellenza di “#InsiemeperilTerritorio” con il contributo delle ultracentenarie Botteghe del Borgo. Le pietanze sono state distribuite anche alla “Mensa figlie della carità”, agli “invisibili” e alle famiglie indigenti della zona Chiaja.

Alla mission “Natale per tutti” contribuiscono, oltre gli chef coordinatori Arfé e Barone:

ai forni e ai fornelli, da Napoli: Paolo Surace, Ristorante Pizzeria Mattozzi 1833; Alfonso De Filippo, Ristorante Bianco; Pasquale e Vincenzo Esposito, Pasqualino Bakery Bagnoli; Angelo e Lino Ranieri con Pasquale Avella, Totò Sapore, Napoli, Miseno, Agropoli; Gianluca Criscuolo, New Machiavelli, Pompei; da Nola: Raffaele Caldarelli Pasticciere; da Melito: Carmela Iorio, Pizzeria Carmine Iorio, e Raffaella Grillo; da Marano: Renato Liccardo e Sossio Cimmino, Pasticceria Baiano; Claudio e Marco De Vita per Signora Bettola; Rosario Consalvo, executive Home Banquetic; da Brusciano, Vincenzo Toppi; ancora: Francesco Bova, Mariano Liccardo, Annamaria Cannavacciuolo, Nunzia Comentale, Antonio, Elisa e Teresa Criscuolo; da Villa Diamante: Raffaele Montebello, Raffaele Costa, Carlo Lopa Gabriele Del Prete.

A sostegno: Assostato Napoli; Agricola Donatello Chiarito, Ripacandida PZ; Cantine Mediterranee, Napoli; Caseificio Bufale e More Fumaruolo, Napoli/Castelvolturno; Cerasè, Vico Equense; C.N.L. 1930 e Consorzio Terra Italiana, CAAN Volla; Francesco & Co, Castellammare di Stabia; Ho.Re.Ca. Pascarella, Varcaturo; carmen.jewels, Carmen Gioielli, Napoli; Ileana Mandile Estetica e Benessere, Casoria; Mattozzi Piazza Carità, Napoli; Mundial Patate G.Orefice, Casoria; Pastificio Del Prete, Aversa; Pastificio Irollo, Gragnano; Pescheria Sanguinelli, Napoli; Sapori di Napoli, Nola; Ristorante Lago Grande, Monticchio Laghi PZ; Amor Mio, Brusciano; Solania srl, Nocera Inferiore; La Cucina di Cappa (BN); Accademia Aseo, Napoli.

Presente negli eventi importanti anche il Giornalista Gigione Maresca , collaboratore fisso di Positanonews, oltre che presentatore televisivo e di libri.

Sul profilo facebook della collega Teresa Lucianelli che salutiamo con affetto augurandole Buon Natale a lei famiglia e tutto lo staff le foto e i video della serata