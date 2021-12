Inizia la magia del Natale a Positano con l'accensione degli alberi

Positano, costiera amalfitana. Questa prima domenica di dicembre, che precede di pochi giorni la solennità dell’Immacolata, vede la città verticale illuminarsi e riscaldarsi con l’atmosfera magica del Natale. Per la gioia di grandi e piccini oggi si sono accesi gli alberi allestiti nella centrale Piazza dei Mulini e nelle frazioni di Montepertuso e Nocelle.

Una gioia per gli occhi ed il cuore grazie alle luci colorate ed agli addobbi, ma anche un segnale di speranza e rinascita dopo un lungo periodo buio legato all’emergenza sanitaria. Quest’anno Positano vivrà un Natale all’insegna della gioia, della bellezza e del divertimento, grazie ad un ricco calendario di eventi che accompagnerà i cittadini e non solo per tutto il periodo delle festività.

E da questa sera gli alberi illuminati renderanno la città ancora più bella insieme alle luminarie che piano piano, tra le stradine e le case, trasformeranno Positano in un presepe vivente.