INFORMAZIONE LOCALE. I RINGRAZIAMENTI DI RAFFAELE LAURO

A conclusione di questo “annus horribilis”, desidero ringraziare, di cuore, Voi tutti, operatori dell’informazione locale, sia a titolo personale che nella mia qualità di segretario generale di Unimpresa, per il rilievo, costante, tempestivo e corretto, assicurato alle mie comunicazioni pubbliche sui Vostri giornali on line, sui Social e sulla carta stampata, specie a riguardo di delicati temi politico-istituzionali e di quelli, altrettanto decisivi, a tutela del mondo associativo, del lavoro e delle piccole e medie imprese. Come cittadino, inoltre, ho apprezzato molto, a fronte di un’anarchia comunicazionale nazionale sulla pandemia, inquinata massicciamente da false notizie, il rigore dell’informazione locale, in particolare sulle misure di prevenzione sanitaria, decise dagli enti locali, e da Voi assicurata, con dedizione, alle comunità sul territorio. Anche il 2022 sará molto impegnativo, per tutti, ma sono certo che la Vostra professionalitá, libera da qualsiasi condizionamento, continuerá ad essere al servizio della gente, garantendo un’informazione responsabile, trasparente e veritiera. (www.raffaelelauro.it)