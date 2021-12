Influencer newyorkese di Tik Tok affascinata dalla bellezza di Positano

Positano, costiera amalfitana. Al “Grottino” abbiamo incontrato una simpatica influencer di Tik Tok proveniente da New York. Affascinata dalla bellezza dei nostri posti che trova bellissimi anche in questo periodo di autunno inoltrato. Ha fatto tappa in costiera amalfitana ma anche a Sorrento per immortalare queste località uniche al mondo. La sua passione per Tik Tok è cominciata durante la pandemia quando, essendo tutto in stand by, ha iniziato a fare dei video che hanno subito avuto molte visualizzazioni. Man mano si è appassionata sempre di più ed ora dedica due ore al giorno a questa attività. I suoi sono video, come lei stesso dichiara, di natura educativa nei quali parla della cultura, della lingua e degli aspetti caratteristichi anche delle località che visita durante le sue vacanze. E noi aspettiamo di vedere su Tik Tok i suoi video girati a Positano.