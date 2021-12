Incendio nella caserma dei carabinieri Salvo D’Acquisto a Roma: ferito un militare.

Incendio nella caserma dei carabinieri Salvo D’Acquisto in via di Tor di Quinto a Roma a seguito del quale un militare è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni non sembrano essere gravi.. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, intorno alle ore 12,25 nella la scuola nazionale selezione e reclutamento. Le fiamme sono divampate all’interno di un locale adibito a foresteria. Secondo le informazioni apprese a dare l’allarme sono stati i militari, che hanno notato le fiamme e i residenti, che sono stati allarmati da una colonna di fumo levarsi verso il cielo nel quartiere all’altezza del civico 119.

Quattro squadre di vigili del fuoco al lavoro

Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d’intervento, sul posto in pochi minuti sono arrivate quattro squadre. I pompieri hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, che è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto d’ausilio per la viabilità ci sono pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, che stanno gestendo la circolazione, per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Incendio in appartamento a Termini

Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti anche per un principio d’incendio che si è generato all’interno di un appartamento in zona Termini, dove abitava un quarantanovenne. Da quanto si apprende le fiamme sono divampate all’interno di una camera da letto, provocate da una candela lasciata inavvertitamente accesa. Il rogo ha danneggiato alcuni mobili, ma fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Per precauzione durante le operaizoni di spegnimento dell’incendio, i pompieri hanno evacuato l’appartamento interessato e alcuni di quelli vicini, mettendo in sicurezza i residenti. Presenti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri del nucleo scalo Termini.

