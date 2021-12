IncantiAmoci a Sorrento, eventi natalizi

Gigione Maresca per #positanonews segnala l’articolo della brava amica la collega Dora Chiariello sugli eventi natalizi Incantiamoci a Sorrento

A Sorrento grandi atmosfere musicali e teatrali, con una nuova rassegna artistica dal nome suadente “IncantiAmoci a Sorrento”.

Nella “Terra delle Sirene” il canto è una graziosa e delicata arte antica.

L’amministrazione comunale di Sorrento, guidata magistralmente dal sindaco avv. Massimo Coppola, in collaborazione con la società di produzione Sassi Production, e l’apporto tecnico dell’associazione Musiciens, organizza una importante rassegna culturale dedicata alla musica di qualità e di sentimento, e con la presentazione esclusiva di un atto teatrale originale.

Nei luoghi della storia e nelle chiese più importanti di Sorrento, gli ospiti della città potranno assistere a spettacoli di forte coinvolgimento emotivo.

L’obiettivo è far conoscere e promuovere l’arte e la bellezza attraverso la musica folk, popolare e internazionale, con personaggi d’autore e voci uniche del panorama nazionale. La forza del teatro coinvolgerà il pubblico all’inizio dell’anno, con un viaggio psicologico e narrativo con una coppia di attori di un futuro illuminante, Diego Sommaripa e Laura Pagliara, da “un luogo incantato” emozioneranno gli spettatori

La prima serata è organizzata nella Chiesa dell’Addolorata situata nel centro storico di Sorrento.

Il giorno Martedì 21 Dicembre 2021 ore 19.30

Lo spettacolo “Anime Napoletane”

Protagonisti gli artisti Gianluigi Esposito e Antonio Saturno, da anni protagonisti in Tour con Michele Placido per lo spettacolo Serata d’autore, e con l’attore Nio Lauro e l’attrice Olimpia La Padula figlia del Cat – Stabiae di Italo Celoro.

Gianluigi Esposito

Musicista, cantante, attore. Ha frequentato la facoltà di Lettere e filosofia, indirizzo musicale, presso l’Università degli studi di Bologna DAMS. Si sta perfezionando con il soprano Irene Tortora presso la “Golden Benten Music”. Frequenta la facoltà di musicologia del Conservatorio di Salerno. Nel 1998 ha creato l’Associazione Culturale LUNA NOVA inaugurata dal M° Sergio Bruni ad Angri con un piccolo teatro nel cuore antico della città. Nel 2009 trasforma la suddetta associazione nel primo Centro di Cultura per il Teatro e la Canzone Napoletana della provincia di Salerno, aprendo una nuova sala per concerti e dando la possibilità al pubblico e ai tanti studenti, attori, musicisti e appassionati la possibilità di accedere al ricchissimo archivio composto dal libri di poesie, spartiti, foto, copioni, fascicoli di Piedigrotta e copielle. Dal dicembre del 2004 in qualità di Direttore Artistico, realizza AVANTEATRO rassegna di musica e teatro che si svolge ad Angri. E’ autore di due recital molto interessanti: “I De Filippo”racconto della vita dei tre grandi fratelli attraverso le lettere, i diari e le interviste, ritrovate dopo un’attenta e minuziosa ricerca. “ ‘On Salvato’…! – Rafe’, sto cca’…!” omaggio a Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani Fa parte della commissione del Concorso lirico Umberto Giordano di Foggia E’ presente come musicista- cantante nella Nuova Enciclopedia della Canzone Napoletana di Pietro Gargano. A dicembre del 2014 é protagonista sulla TV Eduardo canale 653 del digitale terrestre. Ad aprile 2014 è stato scelto da Michele Placido come cantante e musicista nel suo spettacolo Serata d’Onore ed è protagonista del suo spettacolo teatrale musicale, e dal 2015 ha partecipato alla tournée di Giancarlo Giannini ed è protagonista anche nel recital Irriverenze con Giuliana De Sio. Nel 2019 partecipa allo spettacolo Lo zio del medico dei pazzi diretto da Gianfranco Gallo.

La seconda serata nella Chiesa dell’Addolorata di Sorrento.

Il giorno Lunedì 27 Dicembre 2021 alle ore 19.30,

Valentina Mattarozzi feat Daniele Scannapieco trio

sarà protagonista della scena artistica la cantante o meglio la folk-singer

Valentina Mattarozzi con il sassofonista Daniele Scannapieco & band che eseguirà brani del suo repertorio e canzoni blues del panorama internazionale.

Valentina Mattarozzi

Bolognese di nascita, è un’artista a tutto tondo. Studia danza classica per dieci anni e calca i palchi teatrali anche in veste di attrice e autrice. A 6 anni inizia a suonare il pianoforte e 14 a comporre. Parte studiando canto lirico, conservatorio Martini di Bologna e Frescobaldi di Ferrara, ma la sua innata curiosità la porta a scoprire tanti generi musicali, (dal pop al rock, dal blues alla fusion).

Ed è proprio la mescolanza di tutto questo che la rende unica. Il suo primo vero grande amore è per il jazz che rimane la sua principale fonte di ispirazione anche quando compone. Collabora con vari artisti bolognesi tra cui Annibale Modoni, Teo Ciavarella, Felice Del Gaudio, Carlo Atti e Lele Barbieri. Fragili ultima opera uscita il 27 Novembre.

Daniele Scannapieco

Nasce a Campagna, nel salernitano, nel 1970. Figlio d’arte cresce a contatto con l’ambiente jazz, prima campano e poi italiano ed europeo.

Nel 1990 completa gli studi classici e si diploma in clarinetto al Conservatorio di Salerno. Nel periodo, collabora con Pietro Condorelli, Antonio Golino, Maria Pia De Vito, i fratelli Deidda …

Nel 1990 completa gli studi classici e si diploma in clarinetto al Conservatorio di Salerno. Nel periodo, collabora con Pietro Condorelli, Antonio Golino, Maria Pia De Vito, i fratelli Deidda …

Nel 1991 si trasferisce a Roma, dove inizia a collaborare con: Roberto Gatto, Stefano Sabatini, Stefano Di Battista, Giovanni Tommaso, Tony Scott, Umberto Fiorentino, Enzo Pietropaoli, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Dino e Franco Piana, Flavio Boltro, Dado Moroni…