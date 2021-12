In Inghilterra apre “Tramonti”, negozio di gastronomia della Costa d’Amalfi

“Tramonti“, è questo il nome del nuovo negozio di alimentari che ha aperto recentemente nel Regno Unito, per la precisione nella contea del Somerset.

Che la bellezza della nostra Costiera Amalfitana sia conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo è risaputo ormai, ma non finisce qui.

Anche la nostra gastronomia e la tradizione culinaria che ci contraddistingue riesce ad essere esportata ovunque. Questo è il caso del negozio di alimentari che ha aperto le sue porte il 1 Novembre al centro della città di Yeovil, nella contea del Somerset, in Inghilterra. Il suo nome è “Tramonti”. Vi suona familiare?

Tramonti, il negozio di gastronomia del Somerset

Situato in “Westminister Street”, questo esercizio si propone di portare il meglio del cuore della Costiera Amalfitana ai residenti della città. Oltre ad una selezione di prodotti provenienti esclusivamente dalla Divina, possiamo trovare anche un assortimento di tanti altri prodotti italiani, come ad esempio una selezione di carni di qualità o anche di panettoni al pistacchio fatti a mano, direttamente dalla Sicilia.

Tutti i prodotti sono stati fatti recapitare all’interno del negozio in seguito ad un’accurata e minuziosa scelta dei prodotti tipici che portano il nostro marchio di fabbrica.

Il negozio di gastronomia ha documentato il suo duro lavoro e il suo percorso delle ultime settimane che ha poi portato finalmente alla sua apertura in maniera ufficiale lo scorso 1 Novembre a cui anche il sindaco di Yeovil in persona, Evie Potts-Jones, ha presenziato.

Ciò che si trova all’interno di “Tramonti” può essere preordinato ed è inoltre possibile consultare l’apposita pagina Facebook. In questo modo sarà possibile visionare la varietà della merce anche online.

Ancora una volta, un pezzo di anima della Costiera Amalfitana approda in nuovi posti in cui si potranno conoscere i nostri meravigliosi luoghi insieme ad usi e costumi, e in questo caso specifico, la tradizione della nostra cultura culinaria.