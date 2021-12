In fase di ultimazione i lavori dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: attivato l’impianto di illuminazione. A darne la notizia è stato il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, che sulla sua pagina Facebook ha scritto:

In fase di ultimazione i lavori per il miglioramento della viabilita’ per l’ aereoporto “Salerno Costa d’ Amalfi”.

Una grande opera che la Provincia di Salerno ha iniziato negli ultimi anni e che ora e’ in corso di ultimazione. Nei pressi di Bivio Pratole e Viale Olmo, in territorio di Bellizzi e Pontecagnano, e’ stato attivato ieri sera anche l’ impianto di pubblica illuminazione.

In stretta sinergia con i Sindaci di Bellizzi e Pontecagnano e la Regione Campania del Presidente De Luca, stiamo portando a compimento un’ opera del valore di circa 5 milioni di euro che ha migliorato tantissimo la capacita’ e la fruibilita’ delle strade di collegamento tra la Litoranea, l’ Aversana e la SS 18, nonche’ quelle di accesso diretto allo scalo aereoportuale in via di espansione.

I lavori procedono con una certa celerità e procederemo anche all’ allargamento del ponte, visto che abbiamo superato il problema con il Consorzio di Bonifica Destra Sele.