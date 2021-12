Immacolata a Piano di Sorrento, non solo acqua , piovono anche multe . Ma il provvedimento doveva essere revocato. La questione la ha sollevata con simpatia il consigliere di minoranza Mario Russo. Il provvedimento è stato firmato dall’assessore Marco d’Esposito ora delegato alla viabilità, che era assessore con il sindaco Vincenzo Iaccarino , che con la Giunta di cui faceva parte anche Marco ha predisposto questo provvedimento, quando assessore era D’Aniello, ora sindaco Salvatore Cappiello, ma assessore troviamo Marco d’ Esposito, e anche lo stesso comandante dei vigili, prima e dopo, che è Galano. In realtà questo provvedimento è stato “congelato” per il Coronavirus Covid – 19, che non è ancora passato, dalla precedente amministrazione, perchè non viene di nuovo congelato? Anzi si dovrebbe congelare, non solo perchè siamo ancora in difficoltà, in particolar modo il commercio , ma anche perchè le app a quanto ci riferiscono non funzionano, non si sa se per colpa della SIS, del Comune o di qualsiasi entità. Fatto sta che sarebbe il caso di fare un semplice provvedimento di sospensione di questo provvedimento o revoca, non ci è chiaro su quali basi sia stato fatto, e questo lo dovrebbe spiegare lo stesso assessore che stava prima, durante e dopo, che poi di fatto ha fatto vivere questo provvedimento. E’ abbastanza sconcertante che dopo anni dove si stava tranquilli e rilassati nei festivi si debba pagare nei giorni di festa, se sono infrasettimanali, cosa che ha disorientato molti carottesi che hanno passato una Immacolata mandando benedizioni a gogò per le multe ricevute …. Concludendo, non possiamo prendercela con gli ausiliari, che fanno il loro lavoro, neanche con la precendente o attuale amministrazione, però viste le problematiche, e ricordando che le direttive vanno date dalla parte politica, suggeriamo umilmente di revocare o sospendere questo provvedimento almeno finchè non usciamo dalla pandemia. Tanti i commenti al post di Russo, fra questi anche chi si lamenta di auto in doppia e tripla fila in Piazza Cota e sul Corso Italia , pur di evitare le strisce blu dove sono più a rischio di sanzione, ma creando disagio e traffico…