Al “Comunale” arriva l’Agropoli, affamato di punti e desideroso di rifarsi dopo la sconfitta con il San Marzano. Per qualcuno il risultato era già scritto, ma Mister Ferrara sorprende tutti. Schiera i suoi con un inedito 3-5-2, con Ferrara e Imperato liberi di spingere sulla fascia. Gli ospiti, sorpresi, non riescono a fare il proprio gioco e oltre qualche spunto del solito Yeboah, Borrelli è inoperoso per tutto il primo tempo. Ad andare vicinissimo al goal, sono invece gli azzurro-oro. Petricciuolo recupera il pallone e lascia partire un bolide dai 30 metri. Pragliola è battuto, ma il tiro del numero 10 si stampa sul palo. Nella seconda frazione, fino al 75′ il Vico imbriglia l’Agropoli e la partita si lotta a centrocampo. Al 77′ però, soltanto un grande Borrelli evita ai suoi una sconfitta immeritata. Palla in profondità per Masocco. Il numero 8, a tu per tu con Borrelli, calcia di prima intenzione, ma il nostro portierone gli chiude lo specchio della porta e devia in angolo. All’ 85 Yeboah va ancora vicino alla rete. Il numero 10 entra in area e si libera per calciare, ma il suo tiro è alto. Al 91′ il Vico sfiora il colpaccio. Punizione dai 35 metri. Tartaglione, nonostante la grande distanza ci prova. Il numero 4 disegna una bellissima parabola diretta all’incrocio, ma Pragliola si supera e strozza l’urlo di gioia dei tifosi azzurro-oro. L’ultima occasione è nei piedi di Masocco, ma il suo tiro è preda di Borrelli.

La partita, influenzata in parte anche dal vento, non esclude i meriti degli azzurro-oro. La gara è stata preparata maniacalmente da Mister Ferrara ed è stata messa in opera perfettamente dai suoi calciatori. Con una grande gara, il Vico conquista un buon punto contro una big del nostro campionato, con la consapevolezza di aver sfiorato il colpaccio. Forza Vico!