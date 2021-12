Il Vico Juniores s’impone a Capri

Il Vico Equense juniores s’impone a Capri. Continua il cammino positivo nel proprio campo e in trasferta dei “piccoli” costieri. Questa volta i ragazzi sono stati impegnati a Capri, da dove sono usciti vincitori. Ottima e fondamentale anche la prestazione dei nuovi acquisti. “Continua a vincere e a convincere la Juniores azzurro-oro. Pratica semi-chiusa già nel primo tempo con il duo Guidoni-Guidone. Guidoni, infatti, semina il panico nella difesa caprese, firmando il vantaggio con una grande azione personale, conclusa appoggiando il pallone in rete dopo aver superato anche il portiere. Guidone Gianluca, invece, firma il raddoppio su rigore, procurato dal solito Guidoni. Nella seconda frazione, l’espulsione di Guidoni influenza fortemente la gara. Il Capri accorcia le distanze con Federico, ma la terza rete di Pasquale Savarese mette in ghiaccio il risultato. Nel mezzo, Guidone Gianluca sbaglia un rigore, non riuscendo a firmare la sua personale doppietta. Inutili ai fini del risultato la rete di Martucci. Ottima prova dei nuovi acquisti Ferraro (portiere) entrato nella seconda frazione, Pasquale Savarese (terzino), autore della terza rete e di Romano Andrea (centrocampista)”.