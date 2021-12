Il Vico Equense juniores all’insegna di Guidone

Dopo un periodo molto negativo, la Juniores rialza la testa e lo fa proprio in occasione del derby costiero. Mattatore del Massalubrense è stato Guidone Gianmichele che tornato da un infortunio, firma una tripletta. I play-off sono ancora distanti 4 punti, ma questa vittoria da morale e fa ben sperare. Vietato mollare!

Nella prima frazione dominio totale degli azzurro-oro. Dopo nemmeno un minuto di gioco, Guidone Gianmichele porta avanti i suoi. Pochi minuti dopo, Guidone è ancora protagonista, servendo un assist perfetto su punizione per Vecchione che impatta bene di testa e firma il 2 a 0. La terza rete in acrobazia e la quarta dopo una bella azione personale, portano ancora la firma di Guidone Gianmichele. Nella seconda frazione, complice l’ampio vantaggio, i padroni di casa concedono qualcosa al Massalubrense che con una doppietta di Cappiello accorciano le distanze. L’exploit ospite non basta, festeggiano gli azzurro-oro!